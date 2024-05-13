Ночью над Крымом сбили четыре ракеты «Storm Shadow» и семь беспилотников

В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет «Storm Shadow» по объектам на территории Российской Федерации.
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