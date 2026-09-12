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Царьград

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Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя после удара ВСУ.

Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя после удара ВСУ.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя в результате удара со стороны Украины. Ранее стало известно о семи пострадавших, повреждениях гражданского автомобиля и многоквартирного дома.

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