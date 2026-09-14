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ТАСС

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Песков: "выпадение" нефтепродуктов РФ из экспорта влияет на мировые рынки

Песков: "выпадение" нефтепродуктов РФ из экспорта влияет на мировые рынки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Выпадение" российских нефтепродуктов из международного экспорта оказывает влияние на мировые рынки, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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