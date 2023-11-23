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Лука Дончич отдал шикарную передачу между ног Леброна Джеймса

Лука Дончич отдал шикарную передачу между ног Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич отдал роскошную передачу в гостевом матче с «Лейкерс». Дончич передачей между ног Леброна Джеймса нашел в углу открытого Джоша Грина, который исполнил точный 3-очковый бросок.

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