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Царьград

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Брата экс-премьера Армении Абрамяна задержали за злоупотребления

Брата экс-премьера Армении Абрамяна задержали за злоупотребления

В Армении правоохранительные органы задержали Генриха Абрамяна, брата Овика Абрамяна, ранее занимавшего пост премьер-министра страны.

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