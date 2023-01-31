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Предприятия Ставрополья выпускают носилки и печки-буржуйки

Предприятия Ставрополья выпускают носилки и печки-буржуйки

Фото: sovainfo.ru 31 января 2023, 10:03 — Общественная служба новостей — ОСН Все больше российских предприятий переориентируют свою работу и приступают к выпуску продукции, в которой в настоящее время нуждаются военные, участвующие в СВО на Украине.

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