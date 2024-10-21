Переговоры о контроле над вооружениями должны вестись на основе взаимного уважения и отказа курса на конфлик Переговоры о контроле над вооружениями должны вестись на основе взаимного уважения, призывы Вашингтона обсуждать эту тему без предварительных условий - обман.