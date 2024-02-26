На подъезде к селу Кузнецовка отремонтируют подходы к мосту через реку Вихоревку

«Дорожная служба Иркутской области» проводит аукцион на поиск субподрядчика, который выполнит капитальный ремонт подходов к мостовому переходу через реку Вихоревка на км 1+460 автомобильной дороги Подъезд к селу Кузнецовка в Братском районе.