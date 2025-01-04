Очищают ли барнаульские дорожники город от снега?

Дорожники активно работали в ночь с 3 на 4 января, 4 января работы продолжаются Барнаульские дорожники в ночь с 3 на 4 января 2025 года очищали дороги и тротуары Барнаула, а также проводили противогололёдную обработку для беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по улицам краевой столицы.
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