Очищают ли барнаульские дорожники город от снега?

Дорожники активно работали в ночь с 3 на 4 января, 4 января работы продолжаются Барнаульские дорожники в ночь с 3 на 4 января 2025 года очищали дороги и тротуары Барнаула, а также проводили противогололёдную обработку для беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по улицам краевой столицы.