Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    И шо? Во всем Православном Российском Барнауле не нашлось Ни Одного Патриота с Дробовиком для объяснения Наших Россий...Барнаульцев возму...
  • Михаил Васильев
    А родственники должны теперь тело в Новосибирск везти?В Сибири самолет ...
  • Сергей Храмов
    Если разделить учебу в школах отдельно для девочек и мальчиков, у школ станет намного меньше драк в школах и за ворот...Минпросвещения вы...

Очищают ли барнаульские дорожники город от снега?

Очищают ли барнаульские дорожники город от снега?

Дорожники активно работали в ночь с 3 на 4 января, 4 января работы продолжаются Барнаульские дорожники в ночь с 3 на 4 января 2025 года очищали дороги и тротуары Барнаула, а также проводили противогололёдную обработку для беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по улицам краевой столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх