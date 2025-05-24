Владислав Сандуляк: "Не рубите живые, рубите сухие деревья!”

В Кишиневе зеленые деревья пилят, а сухие и опасные оставляют. На это обратил внимание экоактивист, один из лидеров команды "Табор Матери Земли", студент экологического факультета Технического университета Молдовы Владислав Сандуляк, передает Noi.
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