❕ В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения Мера необходима для того, чтобы не допустить аварии в энергосистеме из-за перегруза сетей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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❕ В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения Мера необходима для того, чтобы не допустить аварии в энергосистеме из-за перегруза сетей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.