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Психолог Коробова: При выборе цветов к 8 марта важно учитывать вкусы женщины

Психолог Коробова: При выборе цветов к 8 марта важно учитывать вкусы женщины

Международный женский день — хороший повод порадовать представительниц прекрасного пола. Клинический психолог Татьяна Коробова поделилась советами по выбору подходящих цветов для подарка на 8 марта, — пишет МК-Питер.

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