Dooralei

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Старшая дочь Екатерины Стриженой Анастасия поделилась, как прошла беременность двойней

Старшая дочь Екатерины Стриженой Анастасия поделилась, как прошла беременность двойней

Многодетная мать призналась, что вырастить достойного человека, воспитать его гораздо сложнее, чем родить.

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Комментарии
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Анна
Когда в комментариях люди допускают ошибки, я могу понять - пишут на эмоциях, не читая, отправляют. Но когда журналисты допускают грубейшие ошибки, это не профессионально.
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15 час.
Анна
&quot;Старшая дочь Екатерины Стриженой Анастасия поделилась, как прошла беременность двойней&quot;- Стриженой или Стриженовой?
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15 час.

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