«Сунетесь – вам конец!»: в России жестко ответили на военные планы Европы

Трудно сказать, чего в заявлении генсека НАТО Марка Рютте больше: подлости, глупости или русофобии. В Европе очень многие забыли, что Россия нее завоевывала европейские территории, а наоборот, освобождала европейцев от таких людей, как Адольф Гитлер.