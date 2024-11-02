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Трамп готовится объявить себя победителем выборов: Демократы подготовили план

Трамп готовится объявить себя победителем выборов: Демократы подготовили план

В команде Харрис разработали план на случай, если Трамп объявит себя победителемВ предвыборном штабе Камалы Харрис не исключают, что Дональд Трамп ещё до официального подведения итогов президентских выборов объявит себя победителем.

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