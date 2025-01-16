В Минске рассказали о плане Запада захватить приграничье Белоруссии

Запад планирует с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район Белоруссии и ввести туда "миротворческие" силы, заявил 16 января государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
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