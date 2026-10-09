World Gymnastics выступила за полное представительство россиян на турнирах

Российские и белорусские спортсмены должны получить полное представительство на всех международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
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