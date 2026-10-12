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Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом

Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом

Игорь Ласточкин, юморист, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода появился в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже.

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