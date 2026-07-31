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ФСБ: член «Артподготовки» передавал координаты складов хранения взрывчатки

ФСБ: член «Артподготовки» передавал координаты складов хранения взрывчатки

Сотрудник ФСБ России рассказал, что агент Украины, член запрещённой в России террористической организации «Артподготовка»* в ходе своей шпионской деятельности для украинских спецслужб передавал координаты складов хранения взрывчатых веществ.

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