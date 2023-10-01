Городские приехали

«Тут действительно нужно работать и быть к этому приученным с детства. Если человек не ленивый, то заработать денег можно и прожить на эти деньги на свежем воздухе, имея бесплатный фитнес» В конце весны на встрече с тружениками социальной сферы села Валентина Матвиенко предложила популяризировать жизнь за городом среди молодежи.
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