Городские приехали

«Тут действительно нужно работать и быть к этому приученным с детства. Если человек не ленивый, то заработать денег можно и прожить на эти деньги на свежем воздухе, имея бесплатный фитнес» В конце весны на встрече с тружениками социальной сферы села Валентина Матвиенко предложила популяризировать жизнь за городом среди молодежи.