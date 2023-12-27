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СССР-Россия

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Переворот запада в Белграде потерпел фиаско. Россия спасла Сербию, Вучича и поломала все планы неприятеля

Переворот запада в Белграде потерпел фиаско. Россия спасла Сербию, Вучича и поломала все планы неприятеля

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  На прошлой неделе в Сербии прошли выборы.

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