Посольство Сирии в России заявило о взломе своего Telegram-канала

Посольство Сирии в Российской Федерации заявило о взломе своего Telegram-канала. Об этом пишет ТАСС. Некоторое время назад в TG-канале дипломатической миссии была опубликована информация, согласно которой посол Башар Джаафари якобы покидает Москву и назначен на должность в администрации в Дамаске.
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