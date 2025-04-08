Посольство Сирии в России заявило о взломе своего Telegram-канала

Посольство Сирии в Российской Федерации заявило о взломе своего Telegram-канала. Об этом пишет ТАСС. Некоторое время назад в TG-канале дипломатической миссии была опубликована информация, согласно которой посол Башар Джаафари якобы покидает Москву и назначен на должность в администрации в Дамаске.