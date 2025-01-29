Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин о мирных переговорах с Украиной

Путин о мирных переговорах с Украиной

1. Переговоры с Украиной начались с начала СВО, Москва предлагала Киеву "уйти" из ЛНР и ДНР и тогда боевых действий бы не было 2.

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