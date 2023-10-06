Энергетики «Тверьэнерго» продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося снегопада

В ближайшие три дня на территории Тверской области ожидается ухудшение погодных условий: в регионе будет наблюдаться сильный ветер с порывами до 20 м/с, прогнозируются дождь и мокрый снег, понижение температуры с колебаниями в районе нуля градусов.