Энергетики «Тверьэнерго» продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося снегопада

В ближайшие три дня на территории Тверской области ожидается ухудшение погодных условий: в регионе будет наблюдаться сильный ветер с порывами до 20 м/с, прогнозируются дождь и мокрый снег, понижение температуры с колебаниями в районе нуля градусов.
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