В Орловской области 85 сельхозпредприятий проигнорировали требования Россельхознадзора

В конце марта специалисты регионального Россельхознадзора выявили 85 сельскохозяйственных предприятий, которые игнорируют требования надзорного ведомства и не регистрируются в информационной системе ФГИС «Сатурн».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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