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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Риччели хотел бы перейти в клуб из России. В его агентстве подтвердили интерес «Спартака» и «Динамо»

Риччели хотел бы перейти в клуб из России. В его агентстве подтвердили интерес «Спартака» и «Динамо»

Ранее появилась информация о том, что московским клубам интересен капитан «Фамаликана», за которого хотят 6-10 млн евро.

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