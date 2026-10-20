В Туле суд вынес приговор 48-летней местной жительнице по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает региональная прокуратура.
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