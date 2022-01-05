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У «противоптиц» энанциорнисов длинный язык тоже был устроен наоборот

У «противоптиц» энанциорнисов длинный язык тоже был устроен наоборот

Среди энанциорнисовых птиц — причудливых мезозойских пернатых, вымерших одновременно с динозаврами, — были виды, удивительно похожие на нынешних зимородков, питт и трогонов, что еще раз доказывает поразительные возможности конвергентной эволюции.

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