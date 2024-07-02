Около 900 участников СВО в регионе получают поддержку по Губернаторскому сертификату

Оказание всесторонних мер поддержки участников СВО и членов их семей, проживающих на территории Новосибирской области, обсудили 2 июля в правительстве региона на заседании межведомственной комиссии (МВК) по поддержке граждан данной категории.
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