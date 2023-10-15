В Челябинской области растет распространенность психических заболеваний у детей и подростков

В Челябинской области растет распространенность психических заболеваний у детей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году число таких диагнозов среди детей о 0 до1 4 лет по сравнению с предыдущим годом выросло на 2,78% и составило 3 тыс 204,5 на 100 тыс населения.