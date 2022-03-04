Торги на фондовом рынке Мосбиржи 4 марта проводить не будут

Решением Банка России установлен следующий регламент торгов на рынках Московской биржи 4 марта 2022 года: Торги на рынке акций не проводятся; Торги на рынке облигаций проводятся только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; На срочном рынке будут доступны валютные и товарные инструменты в режиме "Закрытие позиций" с 10:00 до 18:45 мск; Торги на валютном и денежном рынках проводятся с 10:00 до 19:00 мск; Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.