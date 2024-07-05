В Москве через железнодорожные пути будут построены еще 14 путепроводов

Власти Москвы активно работают над развитием транспортной инфраструктуры города. За последние годы было реализовано 24 проекта строительства путепроводов, и в настоящее время ведутся работы еще по 14 объектам.
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