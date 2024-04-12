Почему солнце нарушает микробиом кожи

Только спустя время кожа возвращается в норму после загара. Ученые из Манчестерского университета опубликовали результаты исследования, которое показало, что пребывание на активном солнце может оказать негативное влияние на микробиом кожи, то есть на бактериальное разнообразие на поверхности кожи.