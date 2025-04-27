Трамп назвал уступки, которые требует от России

Зеленский, как сказал Трамп, движется в плане «мирной сделки» в неправильном направлении, а Россия, как сказал Лавров, движется в правильном направлении (и такого же мнения, со слов главы нашего МИД, придерживается Трамп).
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