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Трамп назвал уступки, которые требует от России

Трамп назвал уступки, которые требует от России

Зеленский, как сказал Трамп, движется в плане «мирной сделки» в неправильном направлении, а Россия, как сказал Лавров, движется в правильном направлении (и такого же мнения, со слов главы нашего МИД, придерживается Трамп).

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