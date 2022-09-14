Около 2 тысяч первокурсников Северо-Восточного федерального университета в Якутии стали участниками тренинга по БДД

Около 2 тысяч первокурсников Северо-Восточного федерального университета в Якутии стали участниками тренинга по БДД

В начале осени студенты Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова проводят традиционный слет первокурсников.

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