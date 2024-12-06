Ле Пен может поддержать вотума недоверия новому премьеру Франции

Возможность голосования за вотум недоверия новому главе правительства Франции, если он будет игнорировать позицию ее политической силы, допустила лидер фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, 6 декабря сообщила газета Figaro.
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