Сектор Газа становится массовым захоронением: снова убийство беженцев и детей

ХАМАС заявляет о почти 200 убитых и сотнях раненых палестинцев. Управление Верховного комиссариата ООН по правам человека подчеркивает: удары по лагерю палестинских беженцев могут быть приравнены к военному преступлению.
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