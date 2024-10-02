В Хорошевском пресекли продажу пулемета

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления уголовного розыска московского Главка и УВД по САО совместно с коллегами из Хорошевского района при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по г.
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