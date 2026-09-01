Сумма контрактов на ВЭФ-2026 может достичь рекордных 6,3 трлн рублей

Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в 2026 году может оказаться рекордной и достичь 6 триллионов 300 миллиардов рублей, считают опрошенные газетой «Известия» эксперты.
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