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Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин госпитализирован с сердечным приступом

Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин госпитализирован с сердечным приступом

Отстраненный от служения протоиерей Леонид Калинин был госпитализирован с сердечным приступом. Священнослужитель рассказал, что в московской больнице он пробудет как минимум до утра.

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