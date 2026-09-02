Моисеев: Пошлины на алмазы повысят спрос и стабилизируют цены

Замминистр финансов РФ Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме заявил, что экспортные пошлины на алмазы не повлияют на "Алросу".
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