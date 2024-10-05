ДТП с участием иномарки и женщины-пешехода на улице Пожарова

ДТП с участием иномарки и женщины-пешехода на улице ПожароваПо предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня в 21 час 23 минут 68-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot, в районе дома № 9 на улице Пожарова, произвел наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходн.