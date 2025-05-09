Нам такие демонстрации не надобны!

Хабаровском управлял преступник Серге́й Фурга́л. 9 июля 2020 года он был арестован. Задержание Фургала вызвало многотысячные стихийные митинги и шествия в его поддержку. Митингов в поддержку учителей там нет: будут знать, как хотеть семью и достойную учительскую зарплату!

vera korneeva

На учительскую зарплату в СССР копила деньги на пальто год-два. А сейчас? Труд педагога конечно тяжёлый, но если ты любишь эту профессию, то как-то первично не заработная плата. Сегодня многие педагоги получают достойную заработную плату и имеют многие преференции. Конечно есть и несопоставимые вещи. Зарплата курьера и педагога, "звёзд эстрады" и педагога, но это перекосы скорее всего общества. Более 60 лет посвятила себя этой замечательной профессии и огромная благодарность выпускников, связь с ними, дают дополнительный импульс здоровью. Не говорю уже о том, что имею достойную пенсию за свой многолетний труд. С праздником 80-летия Победы дорогие педагоги. Вы представители самой красивой и востребованной профессии. Будьте здоровы и счастливы.