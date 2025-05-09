Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • vera korneeva
    На учительскую зарплату в СССР копила деньги на пальто год-два. А сейчас? Труд педагога конечно тяжёлый, но если ты л...Нам такие демонст...
  • Nata
    Так у нас , вообще, очень смешливая страна - зарплаты учителей смехотворные, пенсии - гомерический хохот.Нам такие демонст...
  • Тамара Воронина
    До  чего же Америка наглая ,и другой быть не может«Путин – военный ...

Нам такие демонстрации не надобны!

Нам такие демонстрации не надобны!

Эхо первомая еще откликается по стране, меняя смыслы и возбуждая мысли. Вы удивитесь почти как я, но - в Хабаровске учителей выгнали с митинга-концерта, посвященного Дню труда людей труда.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Хабаровском управлял преступник Серге́й  Фурга́л.  9 июля 2020 года он был арестован. Задержание Фургала вызвало многотысячные стихийные митинги и шествия в его поддержку. Митингов в поддержку учителей там нет: будут знать, как хотеть семью и достойную учительскую зарплату!
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37 мин.
N
Nata
Так у нас , вообще, очень смешливая страна - зарплаты учителей смехотворные, пенсии - гомерический хохот.
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22 мин.
vera korneeva
На учительскую зарплату в СССР копила деньги на пальто год-два. А сейчас? Труд педагога конечно тяжёлый, но если ты любишь эту профессию, то как-то первично не заработная плата. Сегодня многие педагоги получают достойную заработную плату и имеют многие преференции. Конечно есть и несопоставимые вещи. Зарплата курьера и педагога, &quot;звёзд эстрады&quot; и педагога, но это перекосы скорее всего общества. Более 60 лет посвятила себя этой замечательной профессии и огромная благодарность выпускников, связь с ними, дают дополнительный импульс здоровью. Не говорю уже о том, что имею достойную пенсию за свой многолетний труд. С праздником 80-летия Победы дорогие педагоги. Вы представители самой красивой и востребованной профессии. Будьте здоровы и счастливы.
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3 мин.
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