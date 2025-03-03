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Закон, порядок, государство

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Полицейские Санкт-Петербурга ликвидировали подпольное агентство, которое нелегально поставляло в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии

Полицейские Санкт-Петербурга ликвидировали подпольное агентство, которое нелегально поставляло в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии

«Петербургские полицейские пресекли деятельность фирм, которые помогали жительницам государств Юго-Восточной Азии легализоваться в России.

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