Такой день. Планы на ж/д от Алтая до Китая и новый начальник УФСБ РФ по Алтайскому краю

О главных событиях региона 9 сентября В правительстве России рассматривается возможность строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая обеспечит прямой доступ в Китай через 55-километровый участок границы с Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай непосредственно соседствует с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.
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