Всемирный день молодежи.

Ежегодно во всем мире молодежь широко отмечает свои праздничные дни и события. Международный день молодежи отмечается 12 августа, российские юноши и девушки празднуют День молодежи в последнюю субботу июня.
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