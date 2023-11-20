Тьерри Мариани: «бросит, как только окажутся не нужны» — Запад обойдётся с украинцами, как с курдами в Сирии

Украинцы рискуют разделить судьбу курдов — главных союзников Запада в борьбе с исламистами в Сирии, брошенных «партнёрами» по коалиции сразу после окончания боевых действий, считает французский политик и депутат Европарламента Тьерри Мариани.
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