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Царьград

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Депутат Госдумы Чаплин рассказал о решении проблем с вентиляцией

Депутат Госдумы Чаплин рассказал о решении проблем с вентиляцией

Депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, как жителям справляться с неприятным запахом в вентиляции. Чаплин советует подавать письменные заявки в УК, где специалисты проведут проверку и устранят неисправности.

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