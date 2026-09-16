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Михаил Мишустин утвердил переименование шести деревень в Тверской области

Михаил Мишустин утвердил переименование шести деревень в Тверской области

Премьер-министр РФ утвердил новые названия для шести деревень в Тверской области. Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании нескольких деревень в Калининском округе Тверской области.

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