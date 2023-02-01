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Абель Санчес: «Мунгуйя, держись подальше от GGG»

Бывший тренер чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) Абель Санчес озвучил свое мнение о потенциальном бое GGG с мексиканским боксером Хайме Мунгуйя.

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